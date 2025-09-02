„Warum ich?“: Verwechslung nach Vergewaltigung

Ein Kreisliga-Goalie soll beim Trainingslager in Österreich eine junge Frau vergewaltigt haben. Beim Prozess im Landesgericht Eisenstadt stellte sich aber rasch heraus, dass nicht die richtige Nummer 1 auf der Anklagebank saß ...
Der 26-Jährige trägt einen dunklen Anzug, ein weißes Hemd und Krawatte. Er sieht aus wie ein Bankangestellter, der er tatsächlich ist. In der Welt der Aktien ist der Deutsche daheim, in jener der Akten nicht. „Ich habe keine Ahnung, warum ich hier sein muss. Ich habe die Frau noch nie gesehen und auch nicht mit ihr gesprochen“, sagt der Mann vor dem Schöffensenat in Eisenstadt.
„Tattoo am Bauch, Raucher und Tormann“
Passiert war ein schlimmes Verbrechen: Im Rahmen des Trainingslagers eines deutschen Kreisligavereins soll eine Nordburgenländerin im Februar vor der Diskothek G-Star in Kleinhöflein vergewaltigt worden sein. Das Opfer gab bei der Polizei eine Täterbeschreibung ab: Tattoo auf dem Bauch; weißes T-Shirt mit auffälligem Aufdruck am Rücken; Raucher; Tormann. Anhand eines Fotos identifizierte sie den Einser-Goalie als Täter.
Das Einzige, was stimmt, ist, dass ich Tormann bin.
Der Angeklagte im LG Eisenstadt
„Ein kristallklarer Fall von Verwechslung“, sagt Strafverteidiger Roland Friis, bevor er Fotos und Videos vom besagten Abend vorlegt: Sein Mandant trug nachweislich einen schwarzen, langärmeligen Pullover. Er hat keine Tätowierung auf dem Sixpack. Zeugen bestätigen, dass der Angeklagte die Disco nicht zwischenzeitlich verlassen hat. „Ich rauche nicht“, sagt der 26-Jährige, der bereit ist, einen DNA-Abgleich durchzuführen. „Das Einzige, was stimmt, ist, dass ich Tormann bin.“
Wird nun der Ersatzgoalie angeklagt?
Womit wir bei der Nummer 2 mit der Nummer 1 sind. „Unser Ersatzgoalie hat mir am Tag danach erzählt, dass er mit einer Einheimischen intim geworden ist“, sagt der 26-Jährige, bevor er – nicht rechtskräftig – freigesprochen wird. Auf sämtlichen Fotos trägt der Ersatzmann mit Tattoo auf dem Bauch ein weißes T-Shirt. Er raucht auch gern. „Und es ist mit Sicherheit seine Stimme, die auf den Videos im Freien zu hören ist“, so der Teamkollege.
Sehr wahrscheinlich, dass dieser Bursche bald nach Eisenstadt kommen wird müssen. Im Strafraum kennt er sich ja aus.
