„Warum ich?“: Verwechslung nach Vergewaltigung

Der 26-Jährige trägt einen dunklen Anzug, ein weißes Hemd und Krawatte. Er sieht aus wie ein Bankangestellter, der er tatsächlich ist. In der Welt der Aktien ist der Deutsche daheim, in jener der Akten nicht. „Ich habe keine Ahnung, warum ich hier sein muss. Ich habe die Frau noch nie gesehen und auch nicht mit ihr gesprochen“, sagt der Mann vor dem Schöffensenat in Eisenstadt.