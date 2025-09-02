Neuzugang! Sturm fischte im Hafen von Rotterdam

Wie die „Krone“ bereits vermeldet hat, hat Sturm eine Verstärkung für die Defensive gefunden: Jeyland Mitchell kommt von Feyenoord Rotterdam, Sturms baldiger Gegner in der Europa League. Der 20-jährige Mann aus Costa Rica durfte beim niederländischen Traditionsverein bereits Champions-League-Luft schnuppern.
Sturm gibt die Verpflichtung von Verteidiger Jeyland Mitchell bekannt. Der 20-jährige Costa Ricaner wechselt von Feyenoord Rotterdam aus der niederländischen Eredivisie leihweise nach Graz, für den kommenden Sommer besteht die Möglichkeit einer dauerhaften Verpflichtung. Mitchell kam im Sommer 2024 zu Feyenoord, wo der 20-fache A-Teamspieler seines Landes neun Pflichtspiele absolvierte, sieben davon in der Champions League. Den obligatorischen Medizincheck absolvierte Mitchell aufgrund fehlender Reiseunterlagen noch in den Niederlanden, er wird im Laufe der Woche zur Mannschaft stoßen.
Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Wir wollten unsere Defensive noch mit einem weiteren Profil ergänzen, mit Jeyland Mitchell ist uns das gelungen. Jeyland besticht durch seine Physis, Robustheit, sowie seine Vielseitigkeit – er kann neben seiner Hauptposition als Innenverteidiger auch auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden. Jeyland ist noch sehr jung, verfügt über großes Entwicklungspotenzial, kann aber gleichzeitig schon auf die Erfahrung von 20 Spielen für das A-Nationalteam Costa Ricas zurückgreifen. Wir freuen uns, dass er sich für einen Wechsel zum SK Sturm entschieden hat und darauf, ihn künftig bei uns in Graz zu sehen.“
Jeyland Mitchell: „Sturm ist ein großer Klub in Österreich, der auch international immer wieder für Aufsehen gesorgt hat und bekannt dafür ist, auf junge Spieler zu setzen. Ich freue mich sehr darauf, meine Teamkollegen kennenzulernen und darauf zu zeigen, was ich kann.“
