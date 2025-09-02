Neuzugang! Sturm fischte im Hafen von Rotterdam

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Wir wollten unsere Defensive noch mit einem weiteren Profil ergänzen, mit Jeyland Mitchell ist uns das gelungen. Jeyland besticht durch seine Physis, Robustheit, sowie seine Vielseitigkeit – er kann neben seiner Hauptposition als Innenverteidiger auch auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden. Jeyland ist noch sehr jung, verfügt über großes Entwicklungspotenzial, kann aber gleichzeitig schon auf die Erfahrung von 20 Spielen für das A-Nationalteam Costa Ricas zurückgreifen. Wir freuen uns, dass er sich für einen Wechsel zum SK Sturm entschieden hat und darauf, ihn künftig bei uns in Graz zu sehen.“