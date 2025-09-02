Viel Holz vor der Hütte und ein dicker Scheck

67.500 Euro Preisgeld, eine aus irischem Holz geschnitzte Schüssel und ein vergoldetes Eichenblatt bekam Markus Brier für seinen Sieg bei den Northern Ireland Legends Open in Galgorm. Der 57-Jährige, der 2006 als erster Österreicher auf der European Tour gewann, strahlte nach der Ankunft in Wien: „Es ist meine erste Trophäe seit über vier Jahren.“
„Maudi“ unterstrich: „Die letzten Jahre waren fürchterlich. Ich habe jetzt bei einem Turnier so viel Preisgeld verdient, wie in den letzten 18 Monaten. Es fühlt sich jetzt gerade natürlich super an.“ Brier blieb trotz vieler Rückschläge und der langen Durststrecke am Ball, arbeitete konsequent weiter: „Ich habe etwas an meinem Schwung gefunden und vertraue jetzt auch meinem Putter wieder mehr.“
Über 200 Gratulations-Nachrichten
Viele freuten sich mit. „Ich habe auf Instagram, Facebook und WhatsApp über 200 Nachrichten bekommen, das war schon außergewöhnlich“, lächelt „Maudi“, der Montag Abend mit Familie und Freunden anstieß. Dienstag genoss der Wiener nach viel Regen, Wind und kühlen Temperaturen in Nordirland daheim am Vormittag die Gartenarbeit in der Wärme: „Wir haben da immer sehr schöne Projekte.“
Mittwoch in der Früh steigt Brier dann schon wieder ins Flugzeug, um mit sehr breiter Brust zum nächsten Turnier nach San Sebastian zu reisen: „Ich hoffe natürlich, dass ich dort meine Form konservieren kann.“
Kommentare
