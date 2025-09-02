Viel Holz vor der Hütte und ein dicker Scheck

„Maudi“ unterstrich: „Die letzten Jahre waren fürchterlich. Ich habe jetzt bei einem Turnier so viel Preisgeld verdient, wie in den letzten 18 Monaten. Es fühlt sich jetzt gerade natürlich super an.“ Brier blieb trotz vieler Rückschläge und der langen Durststrecke am Ball, arbeitete konsequent weiter: „Ich habe etwas an meinem Schwung gefunden und vertraue jetzt auch meinem Putter wieder mehr.“