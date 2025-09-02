Vorteilswelt
Wirbel in Tunesien

Hotel wird abgerissen: „Star Wars“-Fans in Rage

Ausland
02.09.2025 17:02
Das Hotel du Lac in der tunesischen Hauptstadt Tunis steht seit 2000 leer.
Das Hotel du Lac in der tunesischen Hauptstadt Tunis steht seit 2000 leer.(Bild: AFP/FETHI BELAID)

In Tunesien hat der Abriss eines bekannten Hotels, welches seit dem Jahr 2000 leer steht, begonnen – unter dem Protest von Fans der Architektur und der „Star Wars“-Gemeinde. Das Hotel du Lac in der Hauptstadt Tunis, entworfen vom italienischen Architekten Raffaele Contigiani, soll in den 1970er-Jahren als Inspiration für den ersten Film aus der „Star Wars“-Saga gedient haben.

0 Kommentare

Aktivisten versuchten jahrelang, einen Abriss zu verhindern. Das Gebäude soll das als Sandcrawler bekannte Transportfahrzeug inspiriert haben, das im ersten „Star Wars“-Film aus dem Jahr 1977 und auch in späteren Filmen der Saga zu sehen ist. Der erste Teil der Weltraum-Saga wurde unter anderem in der Wüste im südlichen Tunesien gedreht.

Investitionsfirma plant Luxushotel
Das Hotel du Lac nahe dem See von Tunis war von 1970 bis 1973 für die Regierung des ersten tunesischen Präsidenten Habib Bourguiba gebaut worden. Um das Jahr 2000 wurde das zehnstöckige Gebäude, das die Form einer auf den Kopf gestellten Pyramide hat, aufgegeben und war seitdem ungenutzt. Eine libysche Investitionsfirma kaufte das Grundstück im Jahr 2011 und beschloss schließlich den Abriss. Am selben Ort soll ein Luxushotel entstehen.

Kommentare
Folgen Sie uns auf