Hotel wird abgerissen: „Star Wars“-Fans in Rage

Investitionsfirma plant Luxushotel

Das Hotel du Lac nahe dem See von Tunis war von 1970 bis 1973 für die Regierung des ersten tunesischen Präsidenten Habib Bourguiba gebaut worden. Um das Jahr 2000 wurde das zehnstöckige Gebäude, das die Form einer auf den Kopf gestellten Pyramide hat, aufgegeben und war seitdem ungenutzt. Eine libysche Investitionsfirma kaufte das Grundstück im Jahr 2011 und beschloss schließlich den Abriss. Am selben Ort soll ein Luxushotel entstehen.