Gestohlene Intim-Fotos von Google nicht gelöscht

Im Fall der Klägerin habe HateAid rund 2000 Treffer der Suchmaschine innerhalb von eineinhalb Jahren gemeldet. In der Regel habe Google bei entsprechenden Anträgen die Treffer auch entfernt, die Bilder würden aber „bis heute immer wieder erneut hochgeladen und in der Bildersuche als Suchtreffer angezeigt“, teilte HateAid mit. Man habe Google deshalb aufgefordert, die Aufnahmen und leicht abgewandelte Versionen künftig nicht mehr als Suchtreffer anzuzeigen – dem sei der Konzern aber nicht nachgekommen. Google trage eine Mitverantwortung für die Verbreitung der privaten Bilder, die vor allem auf kleinen Porno-Seiten veröffentlicht worden seien, argumentiert HateAid.