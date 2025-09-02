Vorteilswelt
Halb-nackt-Tänzchen

Ups, Britney Spears hat es schon wieder getan!

Society International
02.09.2025 17:00
Britney Spears mag es in letzter Zeit am liebsten freizügig. Nach einem Nacktfoto zeigte sie ...
Britney Spears mag es in letzter Zeit am liebsten freizügig. Nach einem Nacktfoto zeigte sie sich jetzt in einem Hauch von Nichts auf Instagram.(Bild: APA/AFP/GETTY IMAGES/Ethan Miller)

Britney Spears nimmt sich ihren größten Hit offenbar zu Herzen, denn die Sängerin hat es schon wieder getan! Denn in ihrem neuesten Clip tanzt die ehemalige Pop-Prinzessin aufs Neue halb nackt durchs Bild.

0 Kommentare

Erst vor wenigen Tagen hat Britney ihre Fans mit einem Nacktfoto überrascht. Jetzt legte die Sängerin mit einem Video nach, in dem sie nur unwesentlich mehr anhat als zuletzt. 

Britney trägt Hauch von Nichts
Der schwarze Body, in den Spears für ihren neuesten Tanzclip geschlüpft war, war nämlich nicht nur bis weit unter dem Bauchnabel ausgeschnitten, sondern obendrein noch transparent und bedeckte auch auf der Rückseite der Sängerin nur das Allernötigste.

Das freizügige Tanzvideo musste Britney glatt zensieren!
Das freizügige Tanzvideo musste Britney glatt zensieren!(Bild: instagram.com/britneyspears)

Unter dem freizügigen Stück trug Britney freilich gar nichts, hielt sich beim wilden Herumwirbeln vor der Kamera allerdings die Hände vors Dekolleté, was allerdings nur mehr oder weniger von Erfolg gekrönt war. Weshalb die 43-Jährige ihren Halb-nackt-Tanz auch mit einem Blümchen-Emoji zensieren musste.

Und dann gab‘s für die Fans auch noch einen Popo-Wackler und auch gleich einen herzhaften Popo-Klatscher und noch mehr aufreizende Posen im legendären Britney-Style.

Auch ein Popo-Klatscher durfte nicht fehlen.
Auch ein Popo-Klatscher durfte nicht fehlen.(Bild: instagram.com/britneyspears)

Ehe nur ein „Fake“!
Vor wenigen Tagen packte Britney Spears auf Social Media zudem über die Ehe mit Sam Asghari aus und bezeichnete diese nur als „Fake“, als eine willkommene Ablenkung vom Familiendrama rund um ihre Söhne. 

Britney Spears sorgt mal wieder für Aufsehen.
Bikini vergessen?
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
24.08.2025
„Fake!“
Britney Spears packt über Ehe mit Sam Asghari aus
26.08.2025

Eine Behauptung, der ihr Ex allerdings vehement widersprach. Zum „People“-Magazin sagte Asghari: „Unsere Ehe war für mich sehr real. Sie mag kurz gewesen sein, aber wir waren sieben Jahre zusammen. Ich war in sie verliebt, werde sie immer lieben und wünsche ihr immer nur das Beste.“

