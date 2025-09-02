Notlage in Afghanistan
Zahl der Todesopfer nach Erdbeben steigt auf 1400
Mehr als 1400 Tote, 3000 Verletzte und 5000 zerstörte Häuser gibt es nach dem verheerenden Erdbeben in Afghanistan zu beklagen. Das Beben der Stärke 6 hatte sich in der Nacht auf Montag in der Nähe der Großstadt Jalalabad im Osten Afghanistans ereignet.
In der am stärksten betroffenen Provinz Kunar seien mindestens 1411 Menschen ums Leben gekommen und 3124 weitere Menschen verletzt worden, teilte ein Sprecher der Taliban-Regierung am Dienstag mit.
Das genaue Ausmaß der Katastrophe ist weiterhin unklar. Rettungskräfte haben Probleme, in entlegene Gebiete der ohnehin nur schwer zugänglichen Gebirgsregion an der Grenze zu Pakistan zu gelangen.
Bilder des Unglücks:
Soldaten abgeordert
Viele der verschütteten engen Straßen müssten erst geräumt werden, es werden zahlreiche weitere Todesopfer vermutet. Soldaten wurden in das Gebiet abgeordnet, um Hilfe zu leisten und für Sicherheit zu sorgen. Rettungskräfte versuchen nach Angaben eines UNO-Vertreters, Tierkadaver rasch zu beseitigen, um das Risiko einer Verunreinigung der Wasserressourcen zu minimieren.
Tausende Kinder in Gefahr
UNICEF warnte, dass Tausende Kinder in Gefahr seien. Der Vertreter des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen in Afghanistan, Tadschudin Ojewale, kündigte Lieferungen von Medikamenten, warmer Kleidung, Zelten und Planen für Notunterkünfte sowie Hygieneartikel wie Seife, Waschmittel, Handtücher, Damenbinden und Wasserkübeln an.
Internationale Hilfe rollt an
Die Europäische Union und andere Nationen wie China, die Vereinigten Arabischen Emirate, Pakistan und der Iran sagten Hilfe zu. Diese war jedoch noch nicht eingetroffen. Großbritannien stellt umgerechnet 1,15 Millionen Euro zur Verfügung, Indien lieferte 1000 Zelte und brachte 15 Tonnen Lebensmittel auf den Weg.
