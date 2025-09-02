Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Notlage in Afghanistan

Zahl der Todesopfer nach Erdbeben steigt auf 1400

Ausland
02.09.2025 14:02

Mehr als 1400 Tote, 3000 Verletzte und 5000 zerstörte Häuser gibt es nach dem verheerenden Erdbeben in Afghanistan zu beklagen. Das Beben der Stärke 6 hatte sich in der Nacht auf Montag in der Nähe der Großstadt Jalalabad im Osten Afghanistans ereignet. 

0 Kommentare

In der am stärksten betroffenen Provinz Kunar seien mindestens 1411 Menschen ums Leben gekommen und 3124 weitere Menschen verletzt worden, teilte ein Sprecher der Taliban-Regierung am Dienstag mit.

Das genaue Ausmaß der Katastrophe ist weiterhin unklar. Rettungskräfte haben Probleme, in entlegene Gebiete der ohnehin nur schwer zugänglichen Gebirgsregion an der Grenze zu Pakistan zu gelangen.

Bilder des Unglücks:

Beschädigte Straßen, anhaltende Nachbeben und die abgelegene Lage vieler Dörfer behindern die ...
Beschädigte Straßen, anhaltende Nachbeben und die abgelegene Lage vieler Dörfer behindern die Lieferung von Hilfsgütern erheblich, hieß es in einem Lagebericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO).(Bild: EPA/STRINGER)
Viele Menschen harrten aus Angst vor Nachbeben im Freien aus.
Viele Menschen harrten aus Angst vor Nachbeben im Freien aus.(Bild: EPA/STRINGER)
Das Beben der Stärke 6 hatte sich in der Nacht auf Montag in der Nähe der Großstadt Jalalabad im ...
Das Beben der Stärke 6 hatte sich in der Nacht auf Montag in der Nähe der Großstadt Jalalabad im Osten Afghanistans ereignet. Zahlreiche der oft nur aus Lehm und Steinen gebauten Häuser konnten nicht standhalten.(Bild: AP/Wahidullah Kakar)
Mehr als 12.000 Menschen sind von dem Beben direkt betroffen.
Mehr als 12.000 Menschen sind von dem Beben direkt betroffen.(Bild: EPA/STRINGER)
(Bild: EPA/STRINGER)
(Bild: AP/Wahidullah Kakar)
(Bild: EPA/STRINGER)
(Bild: AP/Wahidullah Kakar)
(Bild: EPA/STRINGER)
(Bild: EPA/STRINGER)
(Bild: EPA/SAMIULLAH POPAL)
(Bild: EPA/STRINGER)

Soldaten abgeordert
Viele der verschütteten engen Straßen müssten erst geräumt werden, es werden zahlreiche weitere Todesopfer vermutet. Soldaten wurden in das Gebiet abgeordnet, um Hilfe zu leisten und für Sicherheit zu sorgen. Rettungskräfte versuchen nach Angaben eines UNO-Vertreters, Tierkadaver rasch zu beseitigen, um das Risiko einer Verunreinigung der Wasserressourcen zu minimieren.

Tausende Kinder in Gefahr
UNICEF warnte, dass Tausende Kinder in Gefahr seien. Der Vertreter des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen in Afghanistan, Tadschudin Ojewale, kündigte Lieferungen von Medikamenten, warmer Kleidung, Zelten und Planen für Notunterkünfte sowie Hygieneartikel wie Seife, Waschmittel, Handtücher, Damenbinden und Wasserkübeln an.

Lesen Sie auch:
Krankenwagen bringen Verletzte nach dem Erdbeben in Afghanistan ins Krankenhaus.
Viele Häuser zerstört
Erdbeben in Afghanistan fordert mehr als 800 Tote
01.09.2025

Internationale Hilfe rollt an
Die Europäische Union und andere Nationen wie China, die Vereinigten Arabischen Emirate, Pakistan und der Iran sagten Hilfe zu. Diese war jedoch noch nicht eingetroffen. Großbritannien stellt umgerechnet 1,15 Millionen Euro zur Verfügung, Indien lieferte 1000 Zelte und brachte 15 Tonnen Lebensmittel auf den Weg.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf