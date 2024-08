Wegen Hund und Katz: 300 Absagen bei Wohnungssuche

„Rund 300 Absagen werden es schon gewesen sein“, sagt Barbara Z. (Name der Redaktion bekannt). Seit drei Jahren sucht die Pongauerin mit ihrem Partner Christian C. eine neue Zwei-Zimmerwohnung. Wegen eines Arbeitsunfalls ist die 50-Jährige in Pension, hat Probleme mit ihrem Bein. Ihre zukünftige Wohnung sollte als jetzt bei einem Ortskern und in Öffi-Nähe liegen. Balkon oder Terrasse wären die Draufgabe. Aber: Das Paar hat Hund und Katze und die machen das Finden einer geeigneten, neuen Wohnung zum Ding der Unmöglichkeit.