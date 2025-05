Doppelt so viele Wohnungen in Salzburg in Bau

Markt zieht 2025 wieder an

Heuer werden in Salzburg 811 Wohnungen übergeben. Allein in der Landeshauptstadt ziehen 272 Mieter in ein neues Zuhause. Das Bauvolumen nimmt wieder zu: Für 1197 Wohnungen ist Baustart, davon 1058 Mietwohnungen, 51 Mietkauf-Einheiten und 88 Mal Eigentum. Umgerechnet in Wohnfläche werden 73.000 Quadratmeter neu geschaffen. Die Baukosten, die in den letzten Jahren davon galoppierten, sind seit Jänner leicht rückläufig.