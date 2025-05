Salzburger brauchen für Medaille Leistungsausbruch

Die 20 Vulkane in Armenien sind größtenteils inaktiv. Der heimische Karatesport hofft diese Woche aber auf einen Ausbruch – einen der Leistung. Vier Salzburger treten bei der EM in der Hauptstadt Jerewan an: Lora Ziller (über 68 kg), Lejla Topalovic (bis 61 kg), Marina Vukovic (nur im Team) und Debütant Armin Selimovic (über 84 kg). „Ich konnte in dieser Saison leider nicht die Leistungen abrufen, die ich mir erhofft hatte“, seufzt Vukovic, die für den Einzelbewerb nicht genannt wurde. Sie blickt dennoch positiv in die Zukunft: „Ich habe mich körperlich und mental nie besser gefühlt.“ Für die WM im Oktober soll es für die Juniorenweltmeisterin von 2019 dann mit der Qualifikation klappen.