Pflegekrise: Haus in Hallein leer, Streit groß!

Laut Gutachten ist Gebäudezustand in Ordnung

Und brisanter: Ein Blick in das Gutachten, das Grundlage für Gutschis Entscheidung sein soll, zeigt: Es gäbe zwar Mängel. Haustechnik, Elektrotechnik und Objektzustand seien aber in „dem Alter entsprechend gutem Zustand“. Alle Bereiche seien gut gewartet und serviciert.