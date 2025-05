Salzburger Trio kämpft um EM-Gold

Die Fachkräfte werden in drei intensiven Teamtrainings systematisch auf die Berufseuropameisterschaften vorbereitet. Auch in Salzburg findet im Herbst ein Berufs-Wettbewerb statt. Fünf österreichische Nachwuchstalente treten von 20. bis 23. November bei den „European Skills Challenges“ an. Dabei messen sich Spitzenkräfte in den Bewerben Digital Construction, Glasbautechnik, Spengler und Steinmetz mit rund 40 Konkurrenten aus mehreren Nationen.