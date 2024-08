Mit ein paar Tricks die Urlaubsgefühle verlängern

Man darf nicht vergessen, dass sich auch zu Hause einiges (Post, Mails, Wäsche aus dem Urlaub etc.) angesammelt hat. Daher Reservetage einplanen, in denen man alles in Ruhe erledigt, bevor es mit der Arbeit von Neuem losgeht. „Wer kann, startet am besten an einem Dienstag oder Mittwoch mit seinem Job. Dann sind erste wichtige Aufgaben zu Hause bereits erledigt und das Wochenende zur Erholung wieder recht nah. Diese Maßnahme reduziert Stress und fördert die Motivation“, nennt die Expertin Beispiele.