Infarkt-Tod wird selten, aber andere Gefahr droht

Herzinfarkt-Behandlung revolutioniert

Vor allem bei akutem Herzinfarkt hat sich die Situation grundlegend geändert. Schnelles Erkennen der Erkrankung, sofortiger Transport der Patienten in eine kardiologische Abteilung, Auflösung des in einem Koronargefäß aufgetretenen Blutgerinnsels (Thrombolyse) per Medikament und modernste Kathetereingriffe mit implantierbaren Gefäßstützen (Stents) brachten den Umschwung.