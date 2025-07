Neue steirische Bankomaten: Erste Gemeinde fixiert

Um an Bargeld zu kommen, müssen Steirer oft einen ordentlichen Weg zurücklegen. Sind es österreichweit durchschnittlich 1,2 Kilometer, liegt der steirische Schnitt bei 1,6 Kilometern. Deutlich weitere Strecken sind es für die ländliche Bevölkerung – so müssen die Bürger von Geistthal-Södingberg 9,7 Kilometer bis zum nächsten Bankomaten fahren. Zumindest bis jetzt.

Denn die Nationalbank will dem Bankomaten-Schwund ein Ende setzen (28 steirische Gemeinden haben keinen Geldautomaten) und investiert in 120 neue Geräte für kleinere Ortschaften. Den Anfang machte Obritzberg-Rust in Niederösterreich, als erste Kommune in unserem Bundesland soll Geistthal-Södingberg ausgestattet werden.