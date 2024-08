Asylwerber klagt wegen Bezahlkarte statt Bargeld

Während das Innenministerium die Pläne zur Ausrollung der Bezahlkarte vorantreibt, droht just im „Pilotland“ ein Rechtsstreit: Weil er „Güter des täglichen Bedarfs“ über die Bezahlkarte nicht mehr auf Online-Plattformen kaufen könne, schaltete ein in Niederösterreich untergebrachter Asylwerber sogar seinen Anwalt ein. Was im Antrag steht und wie es weitergeht.