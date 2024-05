Ab 1. Juni kommt Bezahlkarte für Asylwerber in NÖ

Wo die neuen Regeln gelten sollen

Laut Niederösterreichs ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner will Niederösterreich gerne als Pilotland vorangehen. Denn „wenn es bei uns als größtes Flächenland funktioniert, funktioniert es überall“, hieß es in einem ersten Statement. Wie die „Krone“ erfuhr, soll es sich unter anderem um Asyl-Unterkünfte in Mitterbach am Erlaufsee, Lilienfeld, Horn, Kirchberg an der Pielach und zwei Heime in Traisen handeln.