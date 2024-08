Einsatz in Leoben: Gartenhütte stand in Vollbrand

Am frühen Sonntagvormittag erwartete die Besitzer einer Gartenhütte in Leoben eine böse Überraschung: Aus unbekannte Ursache fing das Gebäude Feuer – beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand es schon im Vollbrand. Sogar eine daneben stehende Hütte war bereits betroffen. Insgesamt rückten vier Feuerwehren (FF Leoben-Göss, FF Leoben-Stadt, FF Niklasdorf, BTF Donawitz) mit 10 Fahrzeugen und 49 Kräften an.