Kein Geld trotz Gratis-Storno? Das können Sie tun

Im vergangenen Sommer hatten vor allem die verheerenden Waldbrände auf Rhodos Reisestornos in den Fokus gerückt – auch heuer wüteten und wüten Hunderte Feuer in beliebten Urlaubsländern wie Italien, Kroatien, der Türkei und eben Griechenland. Freilich drehen sich die meisten Storno-Fälle nicht um Naturkatastrophen, oft kommt einem selbst oder Mitreisenden schlicht und einfach eine Erkrankung in die Quere. Worauf Sie bei Stornierungen – und im besten Fall bereits der Buchung – achten müssen.