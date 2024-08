Teure Nachhilfe belastet jetzt viele Familien

Der Bedarf ist riesig, so die Arbeiterkammer. Laut deren Nachhilfebarometer hat zuletzt faktisch schon jedes zweite Schulkind externe Unterstützung benötigt. Teilweise helfen dabei Gratis-Förderkurse in den Schulen, doch vielfach geht es nicht ohne professionelle Lerninstitute bzw. Nachhilfelehrer. Gut jedes fünfte Kind nimmt diese in Anspruch, ebenso viele wie die Gratis-Angebote. 18 Prozent bekommen die Nachhilfe in Instituten oder daheim, weitere sieben Prozent vertrauen auf kostenpflichtige Kurse von Internet-Plattformen. Nur 14 Prozent können mit privater unbezahlter Unterstützung rechnen. Besonders gefragt ist Unterstützung in Mathematik, gefolgt von Deutsch, Englisch und Französisch.