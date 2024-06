Über 200 Prozent Unterschied bei Nachhilfepreisen

Viele Schüler schwitzen in den Ferien nicht nur am Badesee, sondern auch in Nachhilfekursen. Den Eltern hingegen kann bei den Preisdifferenzen heiß werden: Stolze 211 Prozent unterscheiden sich die Stundentarife bei Einzeleinheiten (18 Euro bis 56 Euro), und 140 Prozent Differenz bei Kleingruppen (12,44 Euro bis 29,88 Euro), wie die Arbeiterkammer Oberösterreich herausgefunden hat.