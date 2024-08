Russland gehen jetzt auch die Polizisten aus

Die übrig gebliebenen Polizisten befinden sich nun in einem Hamsterrad. Sie verstünden „die Situation, in der sich unser Land befindet“, und erfüllten ihre Aufgaben „selbstlos“, lobte Kubyschko. Ein Ende der hohen Belastung ist derzeit allerdings nicht in Sicht. Die aktuelle wirtschaftliche Lage sei zu schwierig, gibt er zu bedenken.