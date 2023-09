Die schlimmsten Geschichten von Wagner-Rückkehrern

Aleksandr Mamajew

Mamajew zog als Freiwilliger in den Krieg. Nach Ablauf des Vertrags kehrte er wieder zu seiner Frau und seinen zwei Kindern (sechs und sieben Jahre alt) nach Hause zurück. Dort wollte er seine Ankunft ordentlich feiern. Ein Nachbar gab an, dass der Mann mit seiner Ehefrau und seinem Bruder zirka drei bis vier Tage durchgehend Alkohol getrunken habe. Bei einem kurzen Nickerchen wurde Mamajew davon geweckt, dass seine Frau an der Hosentasche hantierte, wo sein Geld war. Er zückte ein Messer und rammte es ihr in die Brust - vor den Kindern. Die Frau erlag an Ort und Stelle den schweren Verletzungen. Nun sitzt der 44-Jährige im Gefängnis. Die Kinder mussten, da niemand von den Verwandten sie bei sich aufnehmen wollte, ins Waisenhaus.