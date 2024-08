Ukraine stößt vor: Stimmung in Russland kippt

„Werden an der Nase herumgeführt“

Für die aus den Grenzregionen evakuierten Menschen wurde öffentlich umfangreiche Hilfe organisiert. Über die militärische Lage wird in den staatlichen Medien jedoch nur wenig berichtet. Das verärgert auch Maria, die 35-jährige Ehefrau von Denis, die in der Werbung arbeitet. Niemand wisse, „was gerade passiert“, sagt sie und kritisiert, die Menschen würden „an der Nase herumgeführt“. In einigen TV-Sendungen werde berichtet, dass „alles wie immer ist und der Feind gestoppt wurde. Aber die Leute vor Ort – wir haben Verwandte in Kursk – sprechen von einer Schande.“