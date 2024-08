So heiß ist es trotz Klimaanlage in den Öffis

„Auf meinem Heimweg steige ich zweimal um. Gestern waren jedoch alle drei U-Bahn-Garnituren, die ich nutzen musste, nicht klimatisiert. Es war einfach unerträglich“, schildert eine Wienerin der „Krone“. Wie heiß es tatsächlich ist, wollten wir in der Stoßzeit am Dienstag zwischen 17 und 18 Uhr mit einem Temperaturmessgerät herausfinden. Und dieses beweist: Die Kritik an den zu heißen Öffis ist alles andere als unbegründet.