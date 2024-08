Beim Sandspielen geriet Kind (3) in Lebensgefahr

Der kleine Mühlviertler war am Montagnachmittag vom Bademeister erfolgreich reanimiert worden, nachdem die Mutter ihr Kind im Ausstiegsbereich des Beckens unter Wasser gefunden hatte. Inzwischen ist bekannt, warum der Bub unbemerkt ins Wasser stürzten konnte. Die Eltern hatten mit ihm in der Sandkiste gespielt, die oberhalb des Beckens, in der Nähe des Rutscheneingangs liegt.