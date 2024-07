Pool als Todesfalle: So schützen Sie Ihr Kind

Gefahr im eigenen Garten

Etwa die Hälfte der Unfälle im Wasser ereignet sich in öffentlichen Bädern. Dort ist jedoch die Überlebenschance laut Experten mit 93 Prozent am höchsten. Die Gefahr im eigenen Garten wird nach wie vor unterschätzt. Ein Viertel der Ertrinkungsunfälle betrifft private Pools oder Biotope und das Risiko, dass der Vorfall tödlich für das Kind endet, ist dort sogar etwa viermal so hoch wie im öffentlichen Schwimmbad, wie Dr. Peter Spitzer vom Forschungszentrum für Kinderunfälle des Vereins GROSSE SCHÜTZEN KLEINE erklärt.