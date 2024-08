Bademeister reanimiert Bub, der untergegangen war

Leider sind solche Notfälle gar nicht so selten

Ertrinkungsnotfälle mit kleinen Kindern sind leider nicht selten: So hatte am 9. Juli ein 20 Monate altes Mädchen mit seinem Bruder (5) in einem aufblasbaren Whirlpool in St. Aegidi geplanscht, trug dabei eine Kinderschwimmweste. Plötzlich war es still: Der Vater entdeckte seine Tochter leblos am Boden treibend. Wenige Tage später starb die Kleine im Spital.