Ein „Hackler“, der sich für nichts zu schade war

Wenn der „Society Löwe“ brüllte, dann laut und bevorzugt vor laufenden Kameras. Dabei inszenierte er seine ganz eigene Safari samt „Tierchen“ und Austern mit Ketchup und das am liebsten in seiner eigenen Reality-TV-Show. Diesen Spaß, diese Freiheit, konnte sich der am 11. Oktober 1932 in Wien geborene Baumeister auch leisten.