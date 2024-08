In der Lugner City weinen die Fans um ihren Mörtel

Im Jahr 1990 eröffnete er sein Einkaufszentrum im 15. Bezirk mit mehr als 100 Geschäften. Nach und nach wurden die Verkaufsflächen ausgeweitet. Bis zum Schluss war Richard Lugner täglich in seinem Büro und damit quasi omnipräsent. Zwischendurch wurden bereitwillig Autogramm- und Fotowünsche erfüllt. Legendär auch seine Verteilaktionen am Valentinstag und am Muttertag. Jede Frau bekam persönlich von ihm eine Rose überreicht. Wenn Not am Mann war, konnte es schon mal vorkommen, dass der umtriebige Geschäftsmann auch in der Tiefgarage ausgeholfen hat – beim Autos einweisen. Er war sich einfach für nichts zu schade.