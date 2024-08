Am Ende bereute Richard Lugner nur noch eines

Lugner und die Frauen. Fünf Ehen gingen in die Brüche. Dazwischen unzählige „Tierchen“, ein Schlag ins Gesicht der Frauenbewegung. Aber das kümmerte Lugner überhaupt nicht. Am 1. Juni dann seine sechste Hochzeit. Er finde es schön, dass jetzt zu Hause jemand auf ihn warte. Dass Simone an seiner Seite sei, denn „ich wollte immer in festen Händen sein“.