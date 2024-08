Helikopter in Australien auf Hotel gestürzt

Teile des Hotels „DoubleTree by Hilton“ gingen nach dem Aufprall in Flammen auf. Hunderte Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Zwei Rotorblätter seien im Pool und auf der Straße gelandet, berichtete der Sender ABC. Rund 400 Menschen seien vorsorglich aus dem Gebäude evakuiert worden. Zwei ältere Personen wurden leicht verletzt und werden im Krankenhaus behandelt. In dem Hubschrauber waren neben dem Piloten keine weiteren Insassen.