„Ich spreng‘ mich mit Granaten in die Luft“

Das Telefonat eines Polen mit seinem Therapeuten führte am Donnerstag zu einem hochexplosiven Polizeieinsatz! Der 40-Jährige, wohnhaft in einem Mehrparteienhaus in Wien-Liesing, führte gegen 16 Uhr gerade ein Gespräch mit seinem Psychologen, in dem er plötzlich ankündigte, nicht mehr leben zu wollen. Er werde zwei Handgranaten nehmen, um sich damit in die Luft zu sprengen und sich das Leben zu nehmen.