Mode: Esprit schließt alle Filialen in Deutschland

Die Gesellschaften sollen der dpa zufolge abgewickelt, die Produkte in den Filialen abverkauft werden. Das operative Geschäft übernehme der Finanzinvestor nicht – also weder Filialen noch Arbeitnehmer. Die Stellen in den Läden und der Zentrale in Ratingen fallen dadurch weg, wie die Nachrichtenagentur berichtet. Der Gläubigerausschuss der sieben insolventen deutschen Esprit-Gesellschaften habe eine entsprechende Mitteilung unterzeichnet.