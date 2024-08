Sarah Hinteregger baut auf Tiroler Schützenhilfe

Auch bei den Damen dürfen sich die Zuschauer auf eine Lokalmatadorin freuen. Wie bereits in den letzten Jahren hält die 21-jährige Sarah Hinteregger die Vorarlberger Fahnen hoch. 2020 hatte es die Wolfurterin an der Seite von Ariola Qehaja in die Zwischenrunde geschafft. Im darauffolgenden Jahr gelang ihr mit ihrer jüngeren Schwester Lina sensationell der Viertelfinaleinzug.