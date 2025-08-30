Wer hat wen auf der Toilette verprügelt?

Der Vorfall ereignete sich am 11. September des vergangenen Jahres. Der heute 17-Jährige war damals mit drei Freunden im Einkaufszentrum unterwegs. Auf der Toilette traf die Gruppe auf den später Verletzten. Ab diesem Moment gehen die Versionen auseinander. Der Angeklagte schilderte, er sei beim Händewaschen grundlos rassistisch beleidigt und anschließend geschubst worden. Aus diesem Übergriff habe sich ein handfester Streit entwickelt, der von der Herren- bis in die Damentoilette eskalierte. „Der Kollege des Angreifers hat mich an den Beinen gepackt und rausgeschleift, während dieser versuchte, weiter auf mich einzuschlagen“, so der Jugendliche vor Gericht. Den Faustschlag ins Gesicht habe er in Notwehr geführt.