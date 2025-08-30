Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess in Feldkirch

Wer hat wen auf der Toilette verprügelt?

Vorarlberg
30.08.2025 17:25
Die Sache wurde am Landesgericht Feldkirch verhandelt – und endete mit einem Freispruch.
Die Sache wurde am Landesgericht Feldkirch verhandelt – und endete mit einem Freispruch.(Bild: Dorn Chantall)

Ein Jugendlicher soll einen 56-jährigen Mann durch einen Faustschlag ins Gesicht in Vorarlberg dermaßen verletzt haben, dass das Opfer eine bleibende Narbe davontrug. Im Prozess am Landesgericht Feldkirch gabs aber reichlich Verwirrung. 

0 Kommentare

Der Vorfall ereignete sich am 11. September des vergangenen Jahres. Der heute 17-Jährige war damals mit drei Freunden im Einkaufszentrum unterwegs. Auf der Toilette traf die Gruppe auf den später Verletzten. Ab diesem Moment gehen die Versionen auseinander. Der Angeklagte schilderte, er sei beim Händewaschen grundlos rassistisch beleidigt und anschließend geschubst worden. Aus diesem Übergriff habe sich ein handfester Streit entwickelt, der von der Herren- bis in die Damentoilette eskalierte. „Der Kollege des Angreifers hat mich an den Beinen gepackt und rausgeschleift, während dieser versuchte, weiter auf mich einzuschlagen“, so der Jugendliche vor Gericht. Den Faustschlag ins Gesicht habe er in Notwehr geführt.

Das Opfer wiederum erzählte eine gänzlich andere Geschichte. Er habe an diesem Tag „drei oder vier große Bier“ getrunken und sei auf die Toilette gegangen, wo bereits mehrere Jugendliche standen. Sein Begleiter habe sich in die Tür gestellt, um die Burschen an der Flucht zu hindern. Dann sei es zum Gerangel gekommen. Der Schlag ins Gesicht habe sich „angefühlt, als wäre ich mit einem Messer geschnitten worden“. Blut sei in Strömen geflossen – und die Jugendlichen hätten sogar gejubelt.

Lesen Sie auch:
Der Angeklagte kam mit einer Diversion davon und bleibt damit unbescholten.
Prozess in Feldkirch
Dieser Suff-Schläger kam mit blauem Auge davon
22.08.2025
„Flucht“ half nicht
Hochgradig Pädophiler fasst nächste Haftstrafe aus
21.08.2025
Frauen ausgebeutet
Schuldspruch für Prostituierte wegen Zuhälterei
20.08.2025

Ob der Angeklagte tatsächlich der Schläger war, konnte das Opfer bei der Gegenüberstellung in der Verhandlung nicht mehr eindeutig bestätigen. Ein weiterer Zeuge brachte wiederum eine ganz andere Version des Vorfalls ein. Damit stand am Ende Aussage gegen Aussage. Richterin Sabrina Tagwercher entschied daher nach dem Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ und sprach den Jugendlichen vom Vorwurf der schweren Körperverletzung frei. Das Opfer, das 1000 Euro Schmerzensgeld forderte, wurde auf den Zivilrechtsweg verwiesen.

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
12° / 17°
Symbol einzelne Regenschauer
Bludenz
12° / 21°
Symbol bedeckt
Dornbirn
14° / 21°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
13° / 21°
Symbol bedeckt

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
137.052 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
123.122 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
120.485 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4319 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Wien
„Neun von zehn Islam-Kanälen sind problematisch“
1230 mal kommentiert
Ereignisse in der islamischen Welt spiegeln sich in Echtzeit auch auf heimischen Straßen wider.
Innenpolitik
Medwedews Säbelrasseln: Wien zeigt kalte Schulter
1109 mal kommentiert
Die verbalen Ausritte Medwedews (re.) zeugen wieder einmal nicht von feiner, diplomatischer ...
Mehr Vorarlberg
Prozess in Feldkirch
Wer hat wen auf der Toilette verprügelt?
Hühner gerettet
Wohnhaus in Lustenau völlig abgebrannt
Krone Plus Logo
ÖSV-Ass mit Ansage:
„Ich bin jetzt schon fitter als vor meinem Sturz“
Weltcup in Frankreich
Downhill-Newcomerin knapp am Podest vorbei
Anhänger verfing sich
Vorarlberger Landwirt stirbt bei Traktorunfall
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf