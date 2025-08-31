Motorradfahrer am Weg aufs Furkajoch gestürzt

Zu einem schweren Unfall kam es am Samstagabend in Vorarlberg, als ein Biker mit seinem Motorrad am Weg zum Furkapass war. Der Mann stürzte aus bislang ungeklärter Ursache und verletzte sich dabei massiv.
Ein 38-Jähriger ist am Samstagabend bei einem Motorradunfall auf der Laternserstraße (L51) in der Gemeinde Laterns schwer verletzt worden. Der Mann war mit seiner Maschine gegen 19.45 Uhr gestürzt, als er in Richtung des 1759 Meter hohen Furkajoches fahren wollte. Er wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 8 ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen, teilte die Landespolizeidirektion Vorarlberg mit.
Der Biker war in Fahrtrichtung des Furkapasses gefahren, als er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei geriet er auf den angrenzenden Grünstreifen, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Die L51 musste im Bereich des Unfallortes für die Dauer der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme etwa für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt werden.
