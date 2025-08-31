Motorradfahrer am Weg aufs Furkajoch gestürzt

Ein 38-Jähriger ist am Samstagabend bei einem Motorradunfall auf der Laternserstraße (L51) in der Gemeinde Laterns schwer verletzt worden. Der Mann war mit seiner Maschine gegen 19.45 Uhr gestürzt, als er in Richtung des 1759 Meter hohen Furkajoches fahren wollte. Er wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 8 ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen, teilte die Landespolizeidirektion Vorarlberg mit.