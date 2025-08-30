Überraschungsteam Altach steht nun unter Zugzwang

Viel Arbeit für die sportliche Leitung

Damit könnten den Rheindörflern im Duell bei den Veilchen gleich drei Schlüsselspieler fehlen. Deshalb wird auch die letzte Transferwoche für die Altacher intensiver werden als eigentlich angenommen. Sportchef Philipp Netzer und sein Koordinator Erik Orie sind gefordert: Neben den schon längst angekündigten Neuverpflichtungen im Angriff und auf der rechten Abwehrseite, steht nun auch ein Mittelfeldspieler – als Ersatz für Demaku – im Fokus der sportlichen Führung. Sollte Diawara länger ausfallen, weiß man in Altach, dass ein neuer Stürmer nicht genügen würde. Denn mit Marlon Mustapha und Anteo Fetahu stehen derzeit im Rheindorf nur zwei gesunde Angreifer zur Verfügung.