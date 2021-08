Lokalmatadorinnen erwischen am Samstag Traumstart

Dreisatzsieg für die „Hintis“

Und eben diese Hinteregger-Schwestern sorgten im Anschluss an die Oberhauser-Sensation dafür, dass es auch ein „reines“ Ländle-Duo in die Runde der letzten acht schafften. Gegen die Niederösterreicherinnen Rebecca Rihs und Isabel Haas – gegen die Sarah und Lina am vergangenen Woche noch im Viertelfinale der österreichischen U21-Meisterschaft in Innsbruck glatt mit 0:2 verloren hatten – feierten die Wolfurterinnen am Center Court einen 21:12, 19:21, 15:9-Erfolg.