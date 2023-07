Kommt es in Wolfurt zum Comeback des „Sister Act“?

Schon am morgigen Donnerstag startet für Sarah Hinteregger und Partnerin Laura Rieger das win2day Beachvolleyball Tour Pro Masters in Seewalchen am Attersee (OÖ). Im Strandbad Litzlberg muss das Duo in der Qualifikation um einen Platz im 16er-Hauptfeld kämpfen. „Den Einzug in die Pool-Phase zu schaffen, ist unser erstes großes Ziel“, erklärt die 20-jährige Wolfurterin, die beim Turnier in Baden mit Rieger zuletzt nach überstandener Quali knapp am Achtelfinal-Einzug scheiterte. „Sollte es mit dem Hauptfeld klappen, wäre eine Endrang in den Top-10 das nächste Ziel“, sagt die Studentin.