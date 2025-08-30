Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hühner gerettet

Wohnhaus in Lustenau abgebrannt

Vorarlberg
30.08.2025 15:00
(Bild: Shourot Maurice)

Ein Einsatz der Florianijünger wurde in der Nacht auf Samstag in der Vorarlberger Gemeinde Lustenau notwendig, ein Wohnhaus stand dort in Flammen. Aus einem angrenzenden Stall mussten Hühner befreit werden. 

0 Kommentare

In der Gemeinde Lustenau kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Brand in einem Wohnhaus. Um 0.30 Uhr wurden die Florianijünger alarmiert. Als diese vor Ort eintrafen, befanden sich zum Glück keine Personen mehr im Haus. Allerdings mussten einige Hühner aus dem angrenzenden Stall befreit werden. Vier Stunden später konnte „Brandaus“ gegeben werden. Über die Ursache für das Feuer herrscht bis jetzt Unklarheit, die Ermittlungen laufen. Verletzte wurde durch niemand, der Sachschaden dürfte aber enorm sein.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
12° / 17°
Symbol einzelne Regenschauer
Bludenz
12° / 20°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
14° / 20°
Symbol einzelne Regenschauer
Feldkirch
13° / 20°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

In der Nähe von Mailand hat ein Tornado mehrere Hausdächer abgedeckt.
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
135.564 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
120.136 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
118.937 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4284 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Wien
„Neun von zehn Islam-Kanälen sind problematisch“
1230 mal kommentiert
Ereignisse in der islamischen Welt spiegeln sich in Echtzeit auch auf heimischen Straßen wider.
Innenpolitik
Medwedews Säbelrasseln: Wien zeigt kalte Schulter
1105 mal kommentiert
Die verbalen Ausritte Medwedews (re.) zeugen wieder einmal nicht von feiner, diplomatischer ...
Mehr Vorarlberg
Hühner gerettet
Wohnhaus in Lustenau abgebrannt
Krone Plus Logo
ÖSV-Ass mit Ansage:
„Ich bin jetzt schon fitter als vor meinem Sturz“
Weltcup in Frankreich
Downhill-Newcomerin knapp am Podest vorbei
Anhänger verfing sich
Vorarlberger Landwirt stirbt bei Traktorunfall
Nach Verletzungsserie
Überraschungsteam Altach steht nun unter Zugzwang
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf