Wohnhaus in Lustenau abgebrannt
Hühner gerettet
Ein Einsatz der Florianijünger wurde in der Nacht auf Samstag in der Vorarlberger Gemeinde Lustenau notwendig, ein Wohnhaus stand dort in Flammen. Aus einem angrenzenden Stall mussten Hühner befreit werden.
In der Gemeinde Lustenau kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Brand in einem Wohnhaus. Um 0.30 Uhr wurden die Florianijünger alarmiert. Als diese vor Ort eintrafen, befanden sich zum Glück keine Personen mehr im Haus. Allerdings mussten einige Hühner aus dem angrenzenden Stall befreit werden. Vier Stunden später konnte „Brandaus“ gegeben werden. Über die Ursache für das Feuer herrscht bis jetzt Unklarheit, die Ermittlungen laufen. Verletzte wurde durch niemand, der Sachschaden dürfte aber enorm sein.
