Wohnhaus in Lustenau abgebrannt

In der Gemeinde Lustenau kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Brand in einem Wohnhaus. Um 0.30 Uhr wurden die Florianijünger alarmiert. Als diese vor Ort eintrafen, befanden sich zum Glück keine Personen mehr im Haus. Allerdings mussten einige Hühner aus dem angrenzenden Stall befreit werden. Vier Stunden später konnte „Brandaus“ gegeben werden. Über die Ursache für das Feuer herrscht bis jetzt Unklarheit, die Ermittlungen laufen. Verletzte wurde durch niemand, der Sachschaden dürfte aber enorm sein.