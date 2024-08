Lokalmatador ist besser vorbereitet als je zuvor

„Nachdem wir in Kärnten vor einigen Jahren eine geniale Zeit zusammen hatten, war Jakob meine erste Wahl, als es darum ging, mit wem ich in Wolfurt spiele“, verrät Philipp Waller grinsend. „Eigentlich will er nur ein Heimturnier haben“, kontert Lokalmatador Reiter lachend. Man merkt es sofort, der Schmäh rennt beim 28-jährigen Heeressportler und dem 26-jährigen Dornbirner, die am Mittwoch erstmals gemeinsam auf dem Center Court an der Bregenzer Ach trainierten. „Davor konnte ich zwei Einheiten mit Lorenz Petutschnig und Flo Schnetzer absolvieren“, erzählt der Ländle-Beachboy. „So viele Trainings habe ich in dieser Saison noch nie vor einem Turnier geschafft.“