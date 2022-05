Ein Turniersieg und ein Fragezeichen

Nachdem er Ende April mit Partner Timo Hammarberg auf der win2day-Tour beim Pro80-Turnier in Podersdorf (B) Fünfter geworden war, konnte sich der 23-Jährige nun mit Philipp Waller beim 80er-Event in Graz dank eines 2:0-Finalsiegs über Ertl/Kratz den ersten Saison-Titel sichern. „Wir haben stabil gespielt“, ist Reiter, der seit Anfang Mai wieder in seiner Wahlheimat Klagenfurt im Sand trainiert, zufrieden. „Ich habe sicherlich von meiner Erfahrung profitiert.“