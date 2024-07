„Das war alles, nur sicher nicht professionell“

„Eigentlich war die Partie gegen die slowakische Paarung Nemec/Petruf für Freitag 21.30 Uhr angesetzt.“, erzählte Jakob. „Da es aber extrem heiß war und sich die Spiele schon den ganzen Tag über nach hinten verschoben hatten, sah es zuerst so aus, als ob wir erst am Samstag spielen müssen.“ Es entwickelte sich ein abenteuerliches Hin und Her. „Während der Supervisor sagte, dass auf jeden Fall noch am Abend gespielt wird, meinte der Organisator – früher selbst ein Spieler – dass wir erst am Samstag antreten müssen“, so Reiter weiter. Die Entscheidung wurde immer wieder verschoben. „Das war sicherlich alles – nur nicht professionell“, war Jakob gar nicht happy mit den Umständen.