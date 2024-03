Lenzing-Sparpaket kostet in Österreich 80 Jobs

Wie findet die Lenzing AG wieder den Weg aus der Krise? Durch ein selbst verordnetes Performanceprogramm sollen die Ausgaben runter, das geht nicht ohne Personalabbau. „Wir wollen in Sachen Kostenexzellenz ,best in class` werden“, sagt Vorstandschef Stephan Sielaff. Was der Faserriese macht, um besser zu werden, lesen Sie hier.