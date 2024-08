Ab auf die Insel? Hartberger steht vor dem Abflug

Hartberg dürfte drauf und dran sein, Ruben Providence zu verkaufen. Der 23-jährige Franzose, in den Nachwuchsmannschaften von Paris Saint-Germain und AS Rom gereift, absolvierte seit Herbst 2022 54 Spiele für den TSV, erzielte dabei zehn Tore und leistete sieben Assists. Vereinzelt wurde Providence in Hartberg bei seinen Auftritten gefeiert – oftmals hütete der Flügelflitzer unter Coach Markus Schopp allerdings auch nur die Ersatzbank.