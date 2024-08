Zehn Stunden! Paris-Stars nur kurz in Kärnten

Zur Mittagsstunde Ankunft am Flughafen

Ob Paris mit all seinen Stars aufmarschiert, ist noch ungewiss, aber wahrscheinlich. Denn die EM ist mittlerweile schon drei Wochen her und in der Ligue 1 fällt der Startschuss schon am 16. August bei Le Havre. Fix: Die Elf von Trainer Luis Enrique übernachtet nicht in Kärnten. Am Mittwoch landen Goalie Donnarumma & Co. um 12.15 Uhr am Klagenfurter Flughafen, um 22 Uhr geht’s direkt zurück nach Paris – heißt: Der französische Meister bleibt keine zehn Stunden in Österreich.