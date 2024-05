Dank Hierländer & Co: Champions League in Kärnten!

„Zwei Millionen Wertschöpfung“

Spiele gegen Real, Bayern, Juventus, Arsenal – alles ist möglich bei der Auslosung am 29. August. „Zwei Millionen Wertschöpfung pro Spiel – all das aber leider in Klagenfurt und nicht in Graz“, sagt Sturm-Präsident Christian Jauk und erklärt: „Sturm hat 15.000 Mitglieder, alle haben ein Vorkaufsrecht – unser Stadion ist voll!“