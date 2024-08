Derby-Chaoten klebten Rasierklingen hinter Sticker

Denn in der Stadt Wolfsberg wurden von einigen unbekannten Fan-Chaoten jede Menge Klub-Sticker der Austria Klagenfurt auf diverse Untergründe geklebt. Was ja an und für sich nicht so schlimm wäre, hätten diese sogenannten „Fans“ da nicht allen Ernstes scharfe Rasierklingen dahinter versteckt! „Bei der Reinigung könnte man sich da schwer verletzen, das kann richtig böse enden. Das gehört eigentlich angezeigt“, heißt es jedenfalls aus dem empörten Lager des WAC.