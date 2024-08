„In Israel ist ein Frieden nicht in Sichtweite“

Ein regelrechtes Pulverfass ist derzeit der Nahe Osten. Einer, der Israel und die Golanhöhen wie seine Westentasche kennt, ist der Tiroler Nikolaus Egger. Er ist Generalmajor in Rente und Präsident der „Association of Austrian Peacekeepers“. „Auf den Golanhöhen war ich von 1996 bis 1997 15 Monate Kommandant des Österreichischen Bataillons. Zuvor war ich auch als Militärbeobachter dort – auch im Libanon. 2008 bis 2012 war ich Militärattaché in Israel und Zypern“, umreißt der Ex-Militär nur wenige Höhepunkte seiner Karriere.